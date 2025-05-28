ياسمين صبري ترفض الحديث عن أزمتها مع محمد رمضان

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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
تصدر اسم الفنان السوري باسم ياخور محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت اخبار تفيد بتلقيه تهديدات بالقتل او عليه مغادرة سوريا في مهلة محددة.
تحدثت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في أحدث ظهور لها خلال لقاء صحفي مع الاعلامي فراس حليمة، عن العديد من المواضع منها الفنية ومنها الشخصية.
تطل الكوميدية امل طالب بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" الليلة على قناة الجديد، حيث تستضيف عدد من نجوم الفن والكوميديا، ضمن أجواء مميزة.