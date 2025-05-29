هادي خليل يطرح جديده "أحلى ناس"

أطلق الفنّان اللبناني هادي خليل أغنيته الجديدة بعنوان "أحلى ناس"، من كلمات وألحان سليم عسّاف وتوزيع عمر صبّاغ، والتي تميّزت بإيقاعها السريع وكلماتها الحماسيّة وأجوائها الصيفيّة - الشبابيّة.



وقد ظهر خليل في الكليب، الذي صُوّر تحت إدارة المخرج باسم مغنية، بإطلالاتٍ مفعمة بالحيويّة، ما أضفى على العمل طابعًا احتفاليًا بامتياز.

وأعاد هادي خليل إلى الأذهان أغنيته الشهيرة "يا طير"، حيث اختُتم الكليب بمشهدٍ يحاكي الحلم، إذ يتخيّل هادي أنه يرى الفتاة أمامه، ليكتشف في النهاية أنه كان غارقًا في خياله.

وفي لقطةٍ طريفة في نهاية العمل، يظهر الممثّل والمخرج باسم مغنيّة وهو يُنادي هادي ليبتعدَ عن وسط الطريق.