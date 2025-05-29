وفاء الكيلاني تنفعل بعد سؤال عن علاقتها بـ تيم حسن: سيبوا زوجي بحاله!

أعربت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، زوجة الممثل السوري تيم حسن، عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في دبي، للمشاركة في فعاليات قمة الإعلام العربي، مؤكدة أن هذا الحدث يُعد من أبرز الفعاليات على أجندة الإعلام في المنطقة.



وفي حديث لـ et بالعربي، قالت وفاء الكيلاني في تصريحات إعلامية لها: "سعيدة إن أنا أكون موجودة في الحدث الأبرز على أجندة الإعلام العربي".

أما عن تداول بعض الشائعات على انفصالها عن الفنان تيم حسن، فعلقت وفاء الكيلاني بالقول: "مبتكلمش عن حياتي الخاصة، هي بخير، الحمد لله كلنا بنمر بظروف صحية ممكن تبقى مش لطيفة وبنعدي بيها وبنمر بظروف عائلية، مش بالضرورة تكون بيني وبين جوزي، يا عم سيبه جوزي في حاله بقى".

وفي الشأن الفني، كشفت وفاء الكيلاني عن رأيها في المسلسل الرمضاني الأخير الذي قدمه زوجها الفنان تيم حسن قائلة: "أحلى مسلسل أنا شفته في رمضان أكيد، تيم قيمته الفنية كبيرة وعالية جداً".