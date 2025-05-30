ما حقيقة وفاة الممثلة السورية حنان اللولو بعد اصابتها بالسرطان ؟

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A post shared by Ayham Ghanem (@ayham_ghanem)
A post shared by Ayham Ghanem (@ayham_ghanem)
أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن إنهاء الخلاف بينها وبين طبيب التجميل اللبناني الدكتور نادر صعب، بعد فترة من التوتر والاتهامات، أبرزها اتهامها له سابقًا بالتسبب في “تشويه وجهها” نتيجة خطأ طبي، مؤكدة أن السلام النفسي وراحة البال أهم من أي خلاف.
أثارت الفنانة شمس الكويتية ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو تُلقي فيه محاضرة دينية.
تصدر خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع الواصل الإجتماعي خبر وفاة الممثل السوري القدير دريد لحام، ما تسبب بحالة من الحزن وقلق كبير من قبل جمهوره.