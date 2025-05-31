جهاد عبدو يهاجم مازن الناطور ووصف قرار فصل سلاف فواخرجي بـ " الظالم "

وفي أول تعليق من أحد أعضاء مجلس النقابة، عبّر الفنان السوري جهاد عبدو عن رفضه الصريح للقرار، واصفًا إياه بـ"الظالم والمتسرّع".أوضح عبدو أنه لم يتم استشارته قبل إصدار القرار، رغم كونه عضوًا في مجلس النقابة. وقال في تصريحات تلفزيونية "أنا ضد فصل سلاف. النقابة وُجدت للدفاع عن أعضائها، وليس لمعاقبتهم. حتى في حال ارتكب أحد الأعضاء خطأً ما، من واجب النقابة أن تقف إلى جانبه وتدعمه، لا أن تُقصيه دون سند قانوني واضح".وسخر عبدو من العبارة المتكررة في مثل هذه القرارات، وهي "رجوعًا لقوانين النقابة"، مؤكدًا أن القرار لا يستند إلى المسار القانوني الطبيعي الذي يجب أن يمر بمراحل تدريجية تبدأ بالتنبيه، ثم الإنذار، قبل الوصول إلى الفصل.