حلقة جديدة من برنامج مع رابعة تتابعونها الليلة

قدم نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور اعتذاراً للمخرج السوري الليث حجو بعد أن اتهمه خلال مؤتمر صحفي أقيم في النقابة بأن الليث غاب عن المشهد السياسي طوال سنوات الحرب السورية، بالإضافة إلى قوله إن تصريحات حجو الأخيرة تحتوي على معلومات غير دقيقة.



