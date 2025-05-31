حلقة جديدة من برنامج مع رابعة تتابعونها الليلة

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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
فُجع الوسط الفني السوري بوفاة السيناريست والفنان التشكيلي رازي وردة فجر اليوم (السبت) في العاصمة دمشق، اثر احتشاء في عضلة القلب، وفق ما أعلنت نقابة الفنانين السوريين.
قدم نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور اعتذاراً للمخرج السوري الليث حجو بعد أن اتهمه خلال مؤتمر صحفي أقيم في النقابة بأن الليث غاب عن المشهد السياسي طوال سنوات الحرب السورية، بالإضافة إلى قوله إن تصريحات حجو الأخيرة تحتوي على معلومات غير دقيقة.
تصدر خلال الساعات الماضية تصريحات جديدة للممثلة السورية تولين بكري، والتي تحدثت فيها عن انباء زواجها من ماهر الأسد، ورأيها بتصريحات زميلتها الممثلة سلاف فواخرجي، ومواضيع أخرى.