ندى كوسا تتألق في مسابقة ملكة جمال العالم 2025 في الهند

تُوّجت أوبال سوشاتا من تايلاند بلقب ملكة جمال العالم 2025، في النسخة الـ72 من المسابقة العالمية، في أجواء احتفالية ساحرة شهدتها مدينة حيدر آباد الهندية.



الى ذلك، سجلت النسخة الحالية من مسابقة ملكة جمال العالم حضورًا عربيًا مميزًا، تمثل بتأهل كل من ملكة جمال لبنان ندى كوسا وملكة جمال تونس لميس ردسي إلى مرحلة نصف النهائي، لتكونا العربيتين الوحيدتين ضمن قائمة أفضل 20 متسابقة على مستوى العالم.

ومنذ انطلاق فعاليات المسابقة، لفتت ندى الأنظار بإطلالاتها الأنيقة، وكان ابرزها الفستان الأخضر الزاهي، حيث اعتلت ملكة جمال لبنان المنصة بكل ثقة لتُجيب عن سؤال اللجنة حول عملها في مشروع "الجمال لهدف"، حيث ألقت كلمة خلال الجولة الثانية من فقرة التحدّي "وجهاً لوجه"، التي تأهّلت فيها إلى قائمة أفضل 20 متسابقة ضمن مسابقة ملكة جمال العالم 2025.

وقد تألّقت بفستان أخضر زاهٍ بتوقيع بيتر عبد الكريم الذي تميّز ببريق الأحجار الكريمة وبقصّة الصدر من دون حمالات مع اكسسوار مخصص للفستان زيّن رقبتها بلمعته وانسدل بقماشة الموسلين في الخلف.



اما الفستان الأحمر المطرّز، فقد تميّزت إطلالتها هذه بالرقي البسيط بحيث أتت قصّة الفستان الضيّقة بالطول المتوسّط مع الفتحة الأمامية لتعكس أسلوبها الملكيّ الناعم. وقد زيّنت التطريزات بالخيوط الفضية والذهبية اللامعة صدر الفستان مع امتداد خفيف إلى التنورة. واختارت ندى كوسا لهذا الفستان كندرة بالكعب الشاهق باللون الذهبي الجذاب. اما الفستان الأحمر المطرّز، فقد تميّزت إطلالتها هذه بالرقي البسيط بحيث أتت قصّة الفستان الضيّقة بالطول المتوسّط مع الفتحة الأمامية لتعكس أسلوبها الملكيّ الناعم. وقد زيّنت التطريزات بالخيوط الفضية والذهبية اللامعة صدر الفستان مع امتداد خفيف إلى التنورة. واختارت ندى كوسا لهذا الفستان كندرة بالكعب الشاهق باللون الذهبي الجذاب.



ومن بين إطلالاتها الفريدة في الهند، استوقفتنا تلك الموقّعة بإسم المصمم اللبناني جان لويس صبجي. تميّز هذا اللوك بالسروال الزهري الأنيق مع "توب" قصير من دون أكمام مزيّن بالريش الزهري المتطاير. عكست كوسا من خلال هذه الإطلالة الرائعة أسلوب المرأة العربية العصرية والمتجددة. ومن بين إطلالاتها الفريدة في الهند، استوقفتنا تلك الموقّعة بإسم المصمم اللبناني جان لويس صبجي. تميّز هذا اللوك بالسروال الزهري الأنيق مع "توب" قصير من دون أكمام مزيّن بالريش الزهري المتطاير. عكست كوسا من خلال هذه الإطلالة الرائعة أسلوب المرأة العربية العصرية والمتجددة.



هذا واختارت ندى كوسا فستاناً بيّن ذوقها في الموضة، إذ تميّز بالشراشيب وبقصّته المفتوحة عند الخصرين. تالّقت ملكة جمال لبنان بهذا الفستان ولفتت الأنظار بفضل حيوية حركتها. هذا واختارت ندى كوسا فستاناً بيّن ذوقها في الموضة، إذ تميّز بالشراشيب وبقصّته المفتوحة عند الخصرين. تالّقت ملكة جمال لبنان بهذا الفستان ولفتت الأنظار بفضل حيوية حركتها.