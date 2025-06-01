ريهانا تتجاهل وفاة والدها بعد علاقة "غريبة" بينهما

أفاد مصدر مطلع لموقع TMZ بأن رونالد فينتي، والد ريهانا توفي في لوس أنجلوس بعد صراع مع المرض.



يوم الأربعاء، التُقطت صورة لشقيق ريهانا، راجاد فينتي، وهو يصل إلى "مركز سيدارز-سيناي" الطبي. وقيل إن ريهانا كانت أيضًا في السيارة، على الرغم من أنها لم تظهر في الصورة.

ولم يُعرف سبب الوفاة الرسمي فورًا. ومع ذلك، أفادت إذاعة من باربادوس مسقط رأس ريهانا، أن فينتي توفي إثر "مرض قصير". وأفادت مصادر للإذاعة أن أفراد عائلته تجمعوا في كاليفورنيا لإحياء ذكرى وفاته.

وكانت علاقة ريهانا ورونالد متوترة على مر السنين... فقد انفصلا لفترة طويلة قبل أن يتصالحا في النهاية. وُصفت علاقة الأب بإدمان الكحول والمخدرات، مما تسبب في خلاف بينهما. كما انفصل رونالد عن والدة ريانا، مونيكا بريثويت، عندما كانت مغنية أغنية "أمبريلا" في الرابعة عشرة من عمرها.