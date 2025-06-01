الأمير هاري يتحدى التقاليد الملكية مجددًا.. ما علاقة والدته الراحلة ديانا؟

ووفقًا لموقع "ميل أون صنداي"، ناقش الأمير هاري رغبته في تغيير اسم عائلته مع شقيق الأميرة ديانا، إيرل سبنسر، خلال زيارة نادرة أجراها لبريطانيا، لكن قيل له إن العقبات القانونية لا يمكن التغلب عليها.وقال أحد أصدقاء هاري: أجريا محادثة ودية للغاية، ونصحه سبنسر بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة.ومع ذلك، فإن استشارة الأمير هاري، لخاله بشأن هذه المسألة، وهو اقتراح من شأنه أن يثير استياء شقيقه ووالده، هو تعبير واضح عن الخلاف السام مع عائلته، وأن لا أمل لعودة المياه إلى مجاريها.ويُشار إلى أن اسم "ماونتباتن-وندسور" هو اللقب المتاح لأحفاد الملكة إليزابيث الراحلة والأمير فيليب، ويجمع هذا الاسم بين اسم العائلة المالكة وندسور ولقب دوق إدنبرة المُعتمد.وفي شهادات الميلاد، يدعى أطفال ميغان وهاري أرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور وليليبيت ديانا ماونتباتن-وندسور.وأشار الكاتب الملكي توم باور أن ميغان كانت تطمح إلى تكريم روح حماتها الراحلة الأميرة ديانا، فلو نجح تغيير اسم العائلة، لكانت ابنتها تدعى "ليليبيت ديانا سبنسر".