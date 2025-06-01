الكشف عن صور لم تنشر من قبل للامير الحسين والاميرة رجوة في ذكرى زواجهما الثانية

وكانت مناسبة زواج الأمير الحسين والاميرة رجوة قبل عامين في الأول من حزيران 2023 قد شكلت فرح وطني احتفل فيه الاردنيين بأميرهم الشاب ، في عرس ملوكي حضره أهم العائلات المالكة العالمية و العربية، بالإضافة إلى الرؤساء و أبرز الشخصيات السياسية .

وبهذه المناسبة تم الكشف عن صور لم تنشر من قبل للامير الحسين والاميرة رجوة، والتي ترجح أن تكون الصور قد التُقطت الشهر الماضي يوم عقد قران سمو الأميرة عائشة بنت فيصل، في منزلهم “بيت الأردن”.





ويذكر بأن حفل الزفاف الملكي الذي أُقيم في الأول من يونيو 2023، كان حدثاً تاريخياً وحّد القلوب وأضفى أجواءً من البهجة في جميع أنحاء المملكة.

واليوم، يشاركهما هذه الذكرى السعيدة مولودتهما الأميرة إيمان، التي أضافت بحضورها دفئاً خاصاً إلى العائلة المالكة. ذكرى زواجهما تبقى شاهدة على قصة حب أسرت قلوب الأردنيين.

ويُذكر أيضاً أن سمو ولي العهد والأميرة رجوة الحسين رزقا بمولودتهما الأولى، الأميرة إيمان بنت الحسين، في الثالث من أغسطس 2024، وذلك في مدينة الحسين الطبية في عمّان.