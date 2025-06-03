وفاة الممثلة المصرية سميحة ايوب عن عمر ناهز الـ 93 عاما

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الخبر، مؤكداً أنه جار استخراج شهادة الوفاة لتحديد مكان الجنازة والعزاء.

سميحة أيوب من علامات المسرح القومي المصري، حيث تولت إدارته مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975.

وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، وهي التي استطاعت أن تعيد الانضباط إلى المسرح القومي واستكمال مسيرة الإنتاج المتميز بفرقته. وبخلاف التمثيل والإدارة، شاركت سميحة أيوب في مجال الإخراج أيضاً حيث تولّت إخراج أكثر من عرض مسرحي؛ منها: "الباسبور" تأليف فتحية العسال، و"مقالب عطيات" تأليف موليير، و"ليلة الحنة" تأليف فتحية العسال.

كما شاركت سميحة أيوب في أعمال سينمائية وتلفزيونية عدة وشهيرة خطّت بها مشواراً فنياً طويلاً ومميزاً، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة، منها: "أرض النفاق"، "فجر الإسلام"، "مع السعادة"، و"بين الأطلال"، وفي التلفزيون قدّمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها: "الضوء الشارد"، "أوان الورد"، "أميرة في عابدين"، و"المصراوية".