شروق ودكتور فود يرزقان بطفلهما الثاني ويطلقا عليه هذا الاسم

وشاركت شروق عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام، فيديو يوثق الأجواء من داخل غرفة الولادة في المستشفى وظهر الطبيب والفريق الطبي الذي اشرف على ولادتها والى جانبها زوجها.

وعلقت شروق على الفيديو وكتبت: "اهلاً وسهلا بيبي يوسف بعيلتنا"، كما شارك دكتور فود مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، كشف عن تحدي بينه وبين زوجته حول طبيعة لون المولود الجديد، ومن يفوز يطلب طلباً ليتحقق.