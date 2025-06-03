شروق ودكتور فود يرزقان بطفلهما الثاني ويطلقا عليه هذا الاسم

وشاركت شروق عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام، فيديو يوثق الأجواء من داخل غرفة الولادة في المستشفى وظهر الطبيب والفريق الطبي الذي اشرف على ولادتها والى جانبها زوجها.
وعلقت شروق على الفيديو وكتبت: "اهلاً وسهلا بيبي يوسف بعيلتنا"، كما شارك دكتور فود مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، كشف عن تحدي بينه وبين زوجته حول طبيعة لون المولود الجديد، ومن يفوز يطلب طلباً ليتحقق.
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أصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان، رانيا يحفوفي، قرارا بإخلاء سبيل والدة وشقيق الفنان اللبناني وديع الشيخ، بقضية حادثة وفاة والده.
خرجت الممثلة السورية جيني اسبر عن صمتها لأول مرة، وروت تفاصيل مرعبة عن حادث احتراق بطارية الشحن في منزلها، واصابة قدمها بحروق نتيجة هذا الانفجار، حيث كشفت بالتفصيل ما حصل معها ولحظات الخوف التي عاشتها.
افتتح يوم امس فيلم "ريستارت" من بطولة الفنان المصري تامر حسني والممثلة المصرية هنا الزاهد ونخبة من نجوم الفن في مصر.