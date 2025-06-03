الشيف نرمين هنو تفاجئ الجميع وتعلن التزامها بالحجاب

وفي التفاصيل، ظهرت "الشيف نرمين" هنو بالحجاب لأول مرة في برنامجها "زي السكر" على قناة "سفرة"، مما لاقت تلك الخطوة ترحيبًا واسعًا من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة من التعليقات الإيجابية والدعوات عبر العديد من المنصات.

وجاء في احد التعليقات: " نبارك لها هذا القرار الجميل، الثبات على القيم لا يقل جمالًا عن النجاح المهني".

وتعد نرمين هنو واحدة من أشهر مقدمي برامج الطبخ في مصر والعالم العربي، وهي من مواليد الإسكندرية من أصول تونسية، وحصلت على الليسانس من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وبعد حصولها على ليسانس الآداب إلتحقت بسلك التدريس الجامعي، ثم غيرت مسارها الوظيفي لتحقق حلمها وتصبح شيف، إذ حصلت على الدبلوم العالي من مدرسة لو كوردون بلو للطهي بلندن في فنون الطهي و الحلويات، كما تدربت في مطعم أوريري الحاصل على نجمة ميشيلين على يد الشيف كريس جلفين، حتى استطاعت أن تجمع بين الموهبة الفطرية والعلم الأكاديمي في مجال الطبخ، ولم تكن مجرد مقدّمة برامج طهي تقليدية.