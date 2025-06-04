تطورات في حالة حنان اللولو الصحية.. امل عرفة وشكران مرتجى وسحر فوزي يتبرعن لعلاجها

الجديد في الموضوع هو ما نشره الإعلامي ايهم غانم، حيث ظهر في مقطع فيديو من المستشفى برفقة ابنة حنان اللولو والممثلة السورية سحر فوزي، لافتا الى ان اللولو لا زالت تتلقى العلاج لكنها بحاجة لمبلغ مالي معين، مشيرا الى ان عدد من النجوم تبرعوا الا ان المبلغ لم يكتمل بعد.