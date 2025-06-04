تطورات في حالة حنان اللولو الصحية.. امل عرفة وشكران مرتجى وسحر فوزي يتبرعن لعلاجها

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A post shared by Ayham Ghanem (@ayham_ghanem)
A post shared by Ayham Ghanem (@ayham_ghanem)
كتب الفنان حسام حبيب، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، منشوراً أعلن خلاله عن بث مباشر سيجريه عبر تطبيق "تيك توك"، للحديث عن كواليس تحضيرات أغنيته الجديدة "سيبتك" التي طرحها مساء الثلاثاء، وأثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره.
شغل طلاق الفنان المصري أحمد السقا ومواطنته الإعلامية مها الصغير العالم العربي أخيراً، بسبب أزمات وشائعات كثيرة دارت حوله، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن طلاق الثنائي الشهير هو الثالث.
تستضيف الكوميدية امل طالب في حلقة الليلة من "والله لنكيف" على قناة الجديد، مجموعة من اهم نجوم الفن والكوميديا، في حلقة مميزة تجمع بين الكوميديا والغناء والضحك !