اليكم ضيوف أمل طالب في حلقة الليلة من "والله لنكيف"

تستضيف الكوميدية امل طالب في حلقة الليلة من "والله لنكيف" على قناة الجديد، مجموعة من اهم نجوم الفن والكوميديا، في حلقة مميزة تجمع بين الكوميديا والغناء والضحك !

