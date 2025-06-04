اليكم ضيوف أمل طالب في حلقة الليلة من "والله لنكيف"

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
كتب الفنان حسام حبيب، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، منشوراً أعلن خلاله عن بث مباشر سيجريه عبر تطبيق "تيك توك"، للحديث عن كواليس تحضيرات أغنيته الجديدة "سيبتك" التي طرحها مساء الثلاثاء، وأثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره.
شغل طلاق الفنان المصري أحمد السقا ومواطنته الإعلامية مها الصغير العالم العربي أخيراً، بسبب أزمات وشائعات كثيرة دارت حوله، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن طلاق الثنائي الشهير هو الثالث.
توفيت اليوم الأربعاء الفنانة السورية حنان اللولو بعد صراعها مع مرض السرطان، ودخولها منذ أيام الرعاية المركزة إثر تدهور حالتها الصحية.