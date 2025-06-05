لقطة رومانسية بين معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي تتصدر

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
في مشهد تضامني مؤثر، نال الفنان المصري أحمد سعد إشادةً ودعمًا واسعَين من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، بعد مشاركته مقطع فيديو يوثّق لحظاته الإيمانية وهو يتعلم تجويد القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف خلال رحلته لأداء مناسك الحج.
في سلسلة متواصلة من المنشورات التي تمزج بين الحزن والارتباك، عاد المغني العالمي جاستن بيبر لإثارة الجدل بين جمهوره، بعدما نشر مجموعة من الرسائل الغامضة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ما دفع محبيه للتساؤل: هل يمر بيبر بأزمة داخلية حقيقية؟
تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان نشرت مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، وجهت من خلاله رسالة مؤثرة لكل أم تعاني، وذلك من قلب محروق بعد ان حُرمت من أولادها.