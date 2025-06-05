هل تنبأت حنان اللولو بوفاتها وما علاقة ابنها المتوفي؟

بعدما تصدر خبر وفاتها حديث مواقع التواصل الإجتماعي، تداول مقطع فيديو من اللقاء الأخير للممثلة السورية حنان اللولو اعتبر البعض وكأنها تنبأت وفاتها.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت حنان في الفيديو وهي تتحدث عن حلم رأته قبل قبل شهر تقريبا، اذ رأت ابنها المتوفي فارس قادم اليها ويحمل بيده مناديل باللون الأصفر.

وانهارت الممثلة الراحلة بالبكاء أثناء الحديث قائلة: " شفته بمنامي حامل معه محارم صفر.. وقالولي انو اللون الأصفر بالمنام ما منيح.. قلت ولي شو بدي موت المحارم الصفر فال مو منيح".

وكانت قد تكفل كل من الممثلة السورية شكران مرتجى و مواطنتها الممثلة سحر فوزي بتكاليف العزاء إلى جانب نقابة الفنانين السوريين.