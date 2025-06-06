اصابة نجمة "ستار أكاديمي" بجلطة عقب انجاب طفلها الأول

سادت حالة من الحزن بين أصدقاء ومحبي المطربة المصرية الشابة راندا حافظ، التي أصيبت بجلطة دموية أدت إلى إصابتها بانسداد رئوي بعد أيام فقط من وضع مولودها الأول.

الفنانة راندا، التي تبلغ 33 عامًا، سبق وخاضت تجربة التمثيل في مسلسل "لأعلى سعر"، بجانب أعمالها الغنائية التي قدمتها وحققت نجاحًا، منها "ساكتة عليه"، وديو غنائي مع النجم عبد الباسط حمودة "الدنيا غابة".

أصيبت الفنانة الشابة راندا حافظ بجلطة في الرئة بعد وضع مولودها الأول، ما أدى إلى نقلها لأحد مستشفيات القاهرة الجديدة، إذ تمكث في وحدة العناية المركزة لعلاج انسداد الشريان الرئوي، والذي حدث نتيجة تكوّن جلطة دموية تمنع وصول الأكسجين إلى أنسجة الرئتين.

وحتى الآن، لم تعلن أسرتها أو نقابة المهن الموسيقية المصرية جديدًا بشأن تطورات الحالة الصحية للمطربة راندا حافظ، أو خروجها من وحدة العناية المركزة.

راندا حافظ هي فنانة مصرية من مواليد 26 يناير/ كانون الثاني 1992، وبدأت حياتها الغنائية بعد مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج "ستار أكاديمي"، إذ تولتها شركة توب ميوزيك (محمد حامد)، وشركة (جود نيوز) خلال موسم واحد، وقد حققت شهرة واسعة منذ أول ألبوماتها، والذي حمل اسم "ميالة" إنتاج 2009.