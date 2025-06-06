اليسا تعايد جمهورها بمناسبة عيد الأضحى و هذا ما تمنته

وجّهت الفنانة إليسا المُعايدة للجمهور بمناسبة عيد الأضحى، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "عيدكن مبارك وكل سنة وإنتو بألف خير، الله يديم علينا الفرح، المحبة، وراحة البال، ويخلّي أيامنا أعياد دايمة".