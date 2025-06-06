إنفصال كريس مارتن وداكوتا جونسون بعد علاقة دامت 8 سنوات

ووصف مصدر مقرّب من الثنائي الإنفصال بأنه “نهائي هذه المرة”، مُشيرًا إلى أن علاقتهما كانت متقطعة خلال السنوات الماضية.

بدأت العلاقة بين جونسون ومارتن في عام 2017، حيث حافظا على خصوصية تامة بشأن حياتهما الشخصية، مع إبقاء تفاصيل مثل خطوبتهما في مارس 2024 بعيدًا عن الأضواء. وبالرغم من ذلك، لم يعلنا عن موعد زفاف، ما أثار تساؤلات الجمهور حول مستقبل علاقتهما.

ومع كل الشائعات السابقة حول انفصالهما، والتي تم نفيها في أغسطس 2024، يبدو أن القصة مُختلفة هذه المرة، وهي تُمثل نهاية فصل طويل في حياة الثنائي، مع الحفاظ على الإحترام المتبادل بينهما.