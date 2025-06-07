حلقة جديدة من برنامج مع رابعة تتابعونها الليلة

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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تصدر اسم الاعلامية نهى نبيل محركات البحث والتريند بعد ان انتشر لها مقاطع فيديو وصور توثق عودتها الى دولة الكويت بعد غياب طويل وأشهر قضتها ما بين دبي والرياض بعد سحب جنسيتها وإلغاء قانون المادة الثامنة بعدما أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية عن بدء عملية تسليم الجوازات للسيدات اللاتي سبق أن سلمن جوازاتهن بعد سحب جنسيتهن وفقا للمادة 8 من قانون الجنسية الكويتي.
وجهت الفنانة نادين نسيب نجيم رسالة مؤثرة لبلدها لبنان بعد الضربات التي تعرض لها أخيراً، أكدت فيها الأمل بلبنان السلام والأمان.
خرجت الممثلة اللّبنانية نادين الراسي عن صمتها بعد الضجة التي أحدثها الفيديو الذي نشرته مسبقًا، حيث وجّهت رسالة إلى المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي.