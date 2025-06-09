تقارير صحفية تثبت أن إيمان خليف ذكر بيولوجيا

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A post shared by مشاهير العرب (@mashaheer_al_arab)
A post shared by مشاهير العرب (@mashaheer_al_arab)
أكد مصدر مقرّب من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أنه على الرغم من تخلّيهما عن أدوارهما الملكية ولكنهما لا يرغبان في حرمان طفليهما، آرتشي وليليبت، من خيار دعم العائلة المالكة في المستقبل.
تصدر مقطع فيديو للنجم شاروخان، حديث رواد مواقع الواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، ظهر فيه وهو يرقص بطريقة لافتة مع فرقة رقص على المسرح.
رغم الإعلان عن تحسن الحالة الصحية لنجل الفنان تامر حسني، إلا أنه مازال يتلقى الرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة استدعت دخوله إلى وحدة الرعاية المركزة، حيث قضى فيها عدة أيام تحت الإشراف الطبي المكثف.