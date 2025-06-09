تقارير صحفية تثبت أن إيمان خليف ذكر بيولوجيا

وتأتي هذه الاخبار بعد ان أعلنت الهيئة العالمية للملاكمة عن فرض اختبارات جينية إلزامية لجميع الملاكمين فوق سن 18 عامًا كشرط أساسي للمشاركة في البطولات المقبلة.

ورغم ذلك، لم يتمكن الاتحاد الجزائري من استكمال المتطلبات في الوقت المحدد، مما أدى إلى استبعاد خليف من المشاركة في بطولة كأس آيندهوفن في هولندا.