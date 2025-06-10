احدث ظهور لـ ميلانا ابنة وائل كفوري.. لن تصدقوا الشبه بينهما

وفي التفاصيل، شاركت انجيلا بشارة مع متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام، فيديو لابنتها الصُغرى ميلانا وهي تستمتع بوقتها داخل مدينة الملاهي.ولفت المتابعون الى الشبه الكبير بين ميلانا ووالدها الفنان وائل كفوري، اذ ان ملامحهما متشابهة الى حد كبير.