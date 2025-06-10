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سقوط سروال بيونسيه امام الجميع وهكذا كانت ردة فعلها
سقوط سروال بيونسيه امام الجميع وهكذا كانت ردة فعلها
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سقوط سروال بيونسيه امام الجميع وهكذا كانت ردة فعلها

فن

2025-06-10 | 09:14
سقوط سروال بيونسيه امام الجميع وهكذا كانت ردة فعلها
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Aljadeed
سقوط سروال بيونسيه امام الجميع وهكذا كانت ردة فعلها

تصدر اسم النجمة العالمية بيونسيه في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها من خلال حفلها الأخير، اذ تعرضت لموقف محرج على المسرح، الا انها تداركت الوضع بطريقتها.

وفي التفاصيل، بدت بيونسيه بإطلالة باللون الذهبي، وخلال غنائها على المسرح وقيامها بحركة راقصة برجلها سقط سروالها ما عرضها لموقف محرج، الا ان بيونسيه أكملت وصلتها الغنائية من دون أن تتأثر بما حصل معها.

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