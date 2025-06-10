سقوط سروال بيونسيه امام الجميع وهكذا كانت ردة فعلها

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
من اللاذقية إلى أضواء الشهرة، فنان بدأ الغناء في عمر الطفولة، وخطـ ـف القلوب بصوته في برنامج "إكس فاكتور"، لكن خلف النجاح حكايات من وجع، غدر، مقاومة، وحبّ.
شاركت النجمة ستيفاني عطالله متابعيها على "إنستغرام" بمقطع مصوّر طريف بعد أيام على زواجها من الفنان جوزيف عبود، المعروف بلقب "زاف".
انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة تفيد بوفاة الفنان السوري بسام كوسا، ما أثار موجة من القلق والبلبلة بين جمهور الفنان القدير.