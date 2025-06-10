سقوط سروال بيونسيه امام الجميع وهكذا كانت ردة فعلها

تصدر اسم النجمة العالمية بيونسيه في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها من خلال حفلها الأخير، اذ تعرضت لموقف محرج على المسرح، الا انها تداركت الوضع بطريقتها.

