محمد المجذوب ضيف علي ياسين في حلقة الليلة من "الفصول الأربعة"

من اللاذقية إلى أضواء الشهرة، فنان بدأ الغناء في عمر الطفولة، وخطـ ـف القلوب بصوته في برنامج "إكس فاكتور"، لكن خلف النجاح حكايات من وجع، غدر، مقاومة، وحبّ.

