ابنة حنان اللولو برد مفاجئ على سؤال اثار ضجة واسعة بعد وفاة والدتها

بعدما ضجت في الأيام الأخيرة خبر وفاة الممثلة السورية حنان اللولو حديث مواقع التواصل الإجتماعي وتسائل عدد كبير من الجمهور عن سبب ارتداء ابنتها فاتن الحجاب رغم أن الراحلة من الديانة المسيحية، خرجت فاتن عن صمتها وأوضحت الأمر من خلال لقاء صحفي أجرته خلال العزاء.

