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ابنة حنان اللولو برد مفاجئ على سؤال اثار ضجة واسعة بعد وفاة والدتها
ابنة حنان اللولو برد مفاجئ على سؤال اثار ضجة واسعة بعد وفاة والدتها
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ابنة حنان اللولو برد مفاجئ على سؤال اثار ضجة واسعة بعد وفاة والدتها

فن

2025-06-12 | 10:48
ابنة حنان اللولو برد مفاجئ على سؤال اثار ضجة واسعة بعد وفاة والدتها
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Aljadeed
ابنة حنان اللولو برد مفاجئ على سؤال اثار ضجة واسعة بعد وفاة والدتها

بعدما ضجت في الأيام الأخيرة خبر وفاة الممثلة السورية حنان اللولو حديث مواقع التواصل الإجتماعي وتسائل عدد كبير من الجمهور عن سبب ارتداء ابنتها فاتن الحجاب رغم أن الراحلة من الديانة المسيحية، خرجت فاتن عن صمتها وأوضحت الأمر من خلال لقاء صحفي أجرته خلال العزاء.

وفي التفاصيل، قالت ابنة الممثلة السورية: ” مع اني ما بحب فوت بأحاديث الدين لأن رب العالمين واحد، بس اللي بقلك ياه اني متزوجة من غير دين “. اي انها متزوجة من رجل مسلم وأعلنت اسلامها بعد الزواج.

وعاتب الإبنة وشقيقها موسى نقابة الفنانين: ” كنا منمتى التكريم يكون قبل مش بعد الوفاة.. كان فرح قلبها لأن قدمت للمهنة بصدق و محبة “

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