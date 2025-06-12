ابنة حنان اللولو برد مفاجئ على سؤال اثار ضجة واسعة بعد وفاة والدتها
بعدما ضجت في الأيام الأخيرة خبر وفاة الممثلة السورية حنان اللولو حديث مواقع التواصل الإجتماعي وتسائل عدد كبير من الجمهور عن سبب ارتداء ابنتها فاتن الحجاب رغم أن الراحلة من الديانة المسيحية، خرجت فاتن عن صمتها وأوضحت الأمر من خلال لقاء صحفي أجرته خلال العزاء.
وفي التفاصيل، قالت ابنة الممثلة السورية: ” مع اني ما بحب فوت بأحاديث الدين لأن رب العالمين واحد، بس اللي بقلك ياه اني متزوجة من غير دين “. اي انها متزوجة من رجل مسلم وأعلنت اسلامها بعد الزواج.
وعاتب الإبنة وشقيقها موسى نقابة الفنانين: ” كنا منمتى التكريم يكون قبل مش بعد الوفاة.. كان فرح قلبها لأن قدمت للمهنة بصدق و محبة “