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والد ياسمين صبري يطالب بترحيل هند صبري من مصر.. ما القصة؟
والد ياسمين صبري يطالب بترحيل هند صبري من مصر.. ما القصة؟
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والد ياسمين صبري يطالب بترحيل هند صبري من مصر.. ما القصة؟

فن

2025-06-13 | 10:51
والد ياسمين صبري يطالب بترحيل هند صبري من مصر.. ما القصة؟
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Aljadeed
والد ياسمين صبري يطالب بترحيل هند صبري من مصر.. ما القصة؟

هاجم والد النجمة المصرية ياسمين صبري الطبيب أشرف صبري، النجمة التونسية هند صبري، بسبب دعمها قافلة مساعدات برية انطلقت من تونس إلى غزة.

وكتب صبري في تدوينة على صفحته على موقع "فيسبوك": "تخيلوا الممثلة هند صبري التونسية اللي مصر عملتها بتدعم القافلة التونسية ضدد رأي شعب مصر وحكومتها. دول ناس احنا بنرفعهم ونشهرهم عشان يحقروا اراء المصريين في اعمال غير قانونية"، واضاف: "اللي مش عاجبه مصر واهلها يسيبها ويروح لبلده".
وختم بقوله: "اطالب بترحيل هند صبري من مصر وفصلها من نقابة الممثلين المصرية".
وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بياناً حول القافلة، أكّدت فيه أنها ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

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