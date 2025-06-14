رحمة رياض تستمتع بوقتها برفقة ابنتها "عالية" في اوضح صور لها

وقالت تعليقاً على الصور التي رصدت لقطات مرحة بين الأم وابنتها: "فراولتي كل شي حلو بحياتي. وإنتوا شنو الشي الحلو بحياتكم؟".
وكانت الفنانة العراقية عبّرت في وقت سابق عن سعادتها الخاصة هذا العام كونها باتت أماً لطفلتها الجميلة التي تحرص على إخفاء وجهها الى الآن على مواقع التواصل الاجتماعي: "هسه عرفت معنى روح مقسومه نصين واستوعبت شگد ماما تحبني وتخاف عليا، وشلون تحس بيه وتفهم مشاعري بدون مااحجي شي، يا ماما منج تعلمت شنو يعني قلب أبيض شنو يعني روح طيبة ونقية، شما رحت واجيت مثلج ما القى بالعطف والحنية الله يديمج فوق راسنا ويكسبني رضاك وبرّك".
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A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
قبل ساعات من حفل الزفاف المنتظر، حمست اليوتيوبر السورية شيرين بيوتي جمهور بلقطات عفوية من التحضير لحفل زفافها من أسامة مروة.
وجّهت أمونة عيد، زوجة الممثل اللبناني طوني عيسى، رسالة مؤثرة إلى زوجها بمناسبة عيد ميلاده، عبّرت فيها عن حبها وامتنانها للدور الكبير الذي يؤديه في حياتهما كزوج، وأب، ورفيق درب، بعد أيام من استقبالهما مولودهما الجديد، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، حيث هرا سوياً أثناء تواجدهما في المستشفى وهما يحملان طفلهما.
طمأن الفنان المصري تامر حسني جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الحالة الصحية لابنه بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين، مؤكدًا أن وضعه الصحي أصبح مستقرًا وأنه خرج من العناية المركزة.