رحمة رياض تستمتع بوقتها برفقة ابنتها "عالية" في اوضح صور لها

وقالت تعليقاً على الصور التي رصدت لقطات مرحة بين الأم وابنتها: "فراولتي كل شي حلو بحياتي. وإنتوا شنو الشي الحلو بحياتكم؟".

وكانت الفنانة العراقية عبّرت في وقت سابق عن سعادتها الخاصة هذا العام كونها باتت أماً لطفلتها الجميلة التي تحرص على إخفاء وجهها الى الآن على مواقع التواصل الاجتماعي: "هسه عرفت معنى روح مقسومه نصين واستوعبت شگد ماما تحبني وتخاف عليا، وشلون تحس بيه وتفهم مشاعري بدون مااحجي شي، يا ماما منج تعلمت شنو يعني قلب أبيض شنو يعني روح طيبة ونقية، شما رحت واجيت مثلج ما القى بالعطف والحنية الله يديمج فوق راسنا ويكسبني رضاك وبرّك".