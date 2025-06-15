تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة على مسرح الكويت بعد أزمة نجله
أحيا الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا مساء الجمعة في دولة الكويت، في أول ظهور جماهيري له بعد الأزمة الصحية الحرجة التي تعرض لها نجله "آدم".
وشهد الحفل لحظة مؤثرة حين توجه تامر برسالة عاطفية إلى جمهوره، شكرهم فيها على دعمهم ودعواتهم خلال المحنة.
وفي التفاصيل خلال الحفل، خاطب تامر حسني جمهوره قائلاً: أنتم هتقوّوني علشان أعرف أغني النهارده، أنتم عارفين الظروف طبعًا اللي أنا فيها، وبشكر كل حد فيكم وكل واحد على السوشيال ميديا دعا لابني في مرضه، ربنا يحفظكم يا رب، وأنا هبدأ معاكم الحفلة، أنا عارف إن ملكوش ذنب في حاجة، وإن شاء الله تنبسطوا.