تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة على مسرح الكويت بعد أزمة نجله

أحيا الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا مساء الجمعة في دولة الكويت، في أول ظهور جماهيري له بعد الأزمة الصحية الحرجة التي تعرض لها نجله "آدم".

