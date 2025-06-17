صانعة محتوى خليجية تعلن طلاقها بطريقة صادمة

بعد الضجة التي رافقت حياتها الشخصية، خرجت نجلاء الودعاني عن صمتها وأكدت خبر طلاقها رسميا، وذلك عبر حسابها على سناب شات.



وأكدت صانعة المحتوى من خلال منشور على السوشيال ميديا طلاقها من زوجها عبد الرحمن الدخيل، بعد زواج دام لنحو عامين ونصف، وكتبت قائلة: "خبر طلاقي صحيح، ومن وقت ليس بطويل ولا قصير. وكنت لا أريد أن أعلن او اتكلم عشان اعيش هالمرحله مع نفسي واتجاوز جزء منها بشكل صحي شوي بعيد عن ضجة الميديا. الي ما قصروا اصلا واصحاب الذمم الواسعة".

وأضافت: "احب اقولكم كل ما ذكر على السوشيال ميديا غير صحيح ابدا لان سبب الانفصال لن يُعرف ولم يعرف حتى للجني الازرق!".

وتابعت: "ولان المرحله صعبه جداً واحتاج وقت اكثر .. برضه كنت اريد أن ابعد اهلي من ضغط الناس اللي بتتصل وتدق وتسأل وتتفلسف فوق راسهم وانا لا أريد هالشي لهم ومازلت لا ولن اقبل اي احد يتدخل بهالشأن سواء مع امي وابوي او اخواني".

وختمت منشورها برقي وكتبت "ظروف كانت اقوى مني ومن ابو لينا، وهو رجال اجودي واب رائع وممتنه للسنتين ونص الي عشتها معه وتعلمت فيها أكثر من أي وقت، والله رزقني معه بدرتين رائعتين .. والله يعوضنا ويرزقه ما يحب، ذكراه طيبة".