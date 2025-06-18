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كريستيانو رونالدو يقدم هدية لـ دونالد ترامب ورسالة ملهمة هذا محتواها
كريستيانو رونالدو يقدم هدية لـ دونالد ترامب ورسالة ملهمة هذا محتواها
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كريستيانو رونالدو يقدم هدية لـ دونالد ترامب ورسالة ملهمة هذا محتواها

فن

2025-06-18 | 09:39
كريستيانو رونالدو يقدم هدية لـ دونالد ترامب ورسالة ملهمة هذا محتواها
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Aljadeed
كريستيانو رونالدو يقدم هدية لـ دونالد ترامب ورسالة ملهمة هذا محتواها

أهدى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قميصه الخاص بمنتخب البرتغال موقعاً منه، ومرفقاً برسالة ملهمة.

تلقى ترامب هذه الهدية من قبل أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، خلال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها مدينة كاناناسكيس بمقاطعة ألبرتا الكندية.

ونشر كوستا صوراً بهذه المناسبة تُظهر تلقي الرئيس الأمريكي قميصاً موقعاً من نجم نادي النصر السعودي لكرة القدم كريستيانو رونالدو، يحمل رسالة تقول: إلى الرئيس دونالد ترامب، نلعب من أجل السلام.

وشارك رئيس المجلس الأوروبي الصور عبر حسابه على منصة "إكس"، والتي أظهرت الرئيس الأمريكي وهو يتلقى هدية رونالدو، فضلاً عن رسالته إلى ترامب، وأرفق كوستا الصور بتعليق قائلاً: إلى الرئيس دونالد ترامب.. نلعب من أجل السلام.. كفريق واحد.

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