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اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد خروج نجلها من المستشفى
اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد خروج نجلها من المستشفى
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اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد خروج نجلها من المستشفى

فن

2025-06-18 | 11:56
اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد خروج نجلها من المستشفى
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Aljadeed
اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد خروج نجلها من المستشفى

في تعليقها الأول بعد خروج نجلها من المستشفى، حرصت الفنانة بسمة بوسيل على شكر متابعيها الذين سألوا عن ابنها آدم تامر حسني وتوجّهوا بالدعاء له بالشفاء، بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

ونشرت بسمة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الشخصي في موقع "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها مع نجلها وجّهت من خلالها رسالة الى متابعيها قالت فيها: "شكراً لكل الناس اللي دعت وسألت على آدم، آسفة أنا مكنتش عارفة أردّ على كل الرسائل بحكم إنه كان محتاج اهتمام ورعاية دقيقة".

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