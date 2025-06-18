اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد خروج نجلها من المستشفى

في تعليقها الأول بعد خروج نجلها من المستشفى، حرصت الفنانة بسمة بوسيل على شكر متابعيها الذين سألوا عن ابنها آدم تامر حسني وتوجّهوا بالدعاء له بالشفاء، بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

