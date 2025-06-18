رسالة مؤثرة من لطيفة بعد عزاء شقيقها

وجّهت الفنانة لطيفة، من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام" الشكر لكل مَن واساها وقدّم لها واجب العزاء في شقيقها نور الدين الذى رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية.





ونشرت لطيفة فيديو وعدداً من الصور في العزاء، مع التعليق: "شكراً لكل حبايبي وأصدقائي اللي عزّوني بحضورهم أو باتصالاتهم... لا أراكم الله مكروه في عزيز وغالي... أخويا الغالي ملاك العيلة نور الدين... الله يرحمك ويصبّرنا على فراقك... جسدك راح لكن روحك معانا طول الوقت".

وحرصت لطيفة على الدعاء لشقيقها بالرحمة والمغفرة، حيث قالت: "اللّهم اغفر له وارحمه وعافه واعفُ عنه، وأكرم نزله ووسّع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس... اللّهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار... اللّهم أنزل عليه النور والونس والسرور... اللّهم ثبّته عند السؤال، وهوّن عليه ليلته، وآنس وحشته، وارحم غربته".