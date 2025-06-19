حقيقة وفاة نجم مسلسل النبي يوسف بالضربات الاسرائيلية على ايران

وزعمت التقارير غير المؤكدة أنه كان يحضر فعالية ثقافية مغلقة قرب موقع القصف، ما أدى إلى إصابته بشظايا ومقتله.

لكن سرعان ما نُفيت هذه الأنباء، إذ أصدر مدير أعماله بياناً عبر منصة «إكس» أكد فيه أن الفنان بخير، ولم يكن في موقع الاستهداف، موضحاً أن الشائعة انتشرت بعد الغارات الجوية الأخيرة على شمال العراق.

وأضاف في تصريح لوسائل إعلام عراقية، أن زماني يقيم حالياً في طهران، ويتمتع بصحة جيدة.

يُذكر أن مصطفى زماني من مواليد فريدون كنار شمالي إيران، وبدأ مسيرته الفنية من خلال مسلسل «يوسف الصديق» عام 2008، إذ أدى دور النبي يوسف في الكبر، وكان هذا أول ظهور له في عالم التمثيل.



