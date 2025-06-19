بيان توضيحي من شركة "وتري" في قضية النزاع مع اليسا

رداً على ما نشر في وسائل الإعلام حول قضية الفنانة اليسا مع شركة وتري” والحكم الصادر من قبل محكمة التجارة في دبي.



اصدرت شركة "وتري" بيانا توضيحيا جاء فيه: بعد قراءة هادئة وعالمة وموضوعيّة للحكم الصادر بتاريخ 16/6/2025 في النزاع المتكوّن بين شركة وتري وشركة E-Records يهمُّ شركة “وتري” للتوزيع الرقميّ، أن توضح الحقائق التالية، خلافاً لما ورد في البيان الصادر عن شركةE-Records بتاريخ 16/6/2025

1- الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي ليس حكماً نهائياً ولا يتمتع بقوة القضية المقضية وليس نافذا وهو لا ينهي النزاع القائم بين شركة وتري وشركة E-Records اذ أن المحاكم في دبي هي على درجات ثلاث. وكذلك لا ينهي بأي شكل من الأشكال الدعاوى العديدة العالقة بين شركة وتري والفنانة اليسا أمام مختلف المحاكم في لبنان.



2- الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي لا يعد انتصارا للفنانة اليسا كونه لم يأخذ بالفسخ التعسفي الذي أقدمت عليه شركةE-Records في شهر كانون الأول 2022 بل اعتبر، وبغض النظر عن مدى قانونية هذا الأمر من عدمه، ان اتفاقية توزيع المحتوى الموقعة بتاريخ 12/8/2022 أنما انتهت بتاريخ 12/8/2023 لانقضاء مدتها.



3- الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي لم يَبت بالتعدي المزعوم لأغنية “وبطير” على أغنية” أنا وبس”.



4- الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي ” لا يُعَد سابقة قضائية في العالم العربي في مجال حماية الحقوق الفنية والأدبية في العصر الرقمي “علما أن هكذا تصريح لا يمكن أن يتمتع بحد أدنى من المصداقية الا إذا صدر عن مرجع ملم ومشهود له في مجال الملكية الفكرية وهذا غير حاصل لتاريخه.



5- الحكم الصادر عن محكمة التجارة في دبي لم يُثبت “ملكية” الفنانة إليسا للقناة المسمّاة باسمها على منصّة YouTube، لأن هذا الموضوع لا يدخل ضمن صلاحيات المحكمة في دبي، بل هو من اختصاص محكمة التجارة في بيروت، التي تنظر حاليًا في دعوى إثبات الملكية، وحددت موعد إصدار الحكم في 30/10/2025. وعلى أي حال، مسألة ملكية القناة لم تكن جزءًا من النزاع الذي صدر فيه الحكم عن محكمة دبي.



6- المطالبة العلنية والمتكررة ” بأن يحسم القضاء اللبناني الدعاوى العالقة أمامه” لم تعد جائزة وغير مقبولة وتعكس واقعا غير صحيح وملتبس تجاه السلطة القضائية في لبنان سيما وأن الواقع الثابت يقينا بالمستندات وبالمحاضر يؤكد أن أي تأخير مزعوم في البت في الدعاوى انما ينسحب على الفنانة اليسا وليس أي أحد اخر.



