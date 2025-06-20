عودة نجمة " الفصول الأربعة " واحة الراهب الى سوريا بعد سنوات من الغياب القسري

وظهرت، في ثمانينيات القرن الماضي، في التلفزيون ممثلةً، قبل أن تضيف الإخراج السينمائي إلى سجلها المهني عبر عدد من الأفلام الناجحة، بجانب التأليف الروائي.

وغادرت الراهب سوريا برفقة زوجها المخرج، مأمون البني، بعد العام 2011 عندما اجتاحت البلاد احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس السابق بشار الأسد، مالبثت أن تحولت لحرب دامية.وانضمت الراهب وزوجها للفنانين المعارضين للنظام السابق، وغادر غالبيتهم البلاد، قبل أن يبدأوا بالتوافد إلى سوريا تباعاً بعد سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.والراهب أكاديمية سورية تحمل إجازة من كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق، وخريجة دراسات عليا في السينما من باريس.