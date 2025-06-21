انفصال هاندا أرتشيل عن حبيبها الملياردير بسبب فيديو خادش !

وتسبب المشهد بضجة واسعة بين المتابعين الذي وصفوه بالجريء جدا، كما عبر عن استيائهم من تلك المشاهد.وهذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها شائعات عن انفصال الحبيبين، إذ سبق وخرجت العديد من التكهنات بشأن انفصال الممثلة عن رجل الأعمال التركي، كان آخرها مطلع مايو/أيار الماضي.تحدثت مواقع تركية عديدة عن غضب رجل الأعمال التركي هاكان صابانجي من مشاهد هاندا أرتشيل الرومانسية مع بطل مسلسل "تذكر الحب"، والتي عرضت في الحلقة الأولى، يوم الأربعاء.وذكر موقع tgrthaber التركي أن المسلسل الجديد للثنائي هاندا أرتشيل وباريش أردوتش، أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. فبينما زُعم أن بعض مشاهده أزعجت خطيبها هاكان، كان من بين الأحاديث المتداولة أن عائلة صابانجي رفضت الزواج؛ بسبب بعض مشاهدها الجريئة في المسلسل.ووفقًا لصحيفة "باترونلار دنياسي"، شاهدت أرتشيل المسلسل مع صابانجي، وبمجرد عرض مشاهدها الجريئة مع باريش أردوتش في "تذكر الحب" على الشاشة، غضب هاكان وغادر المنزل سريعا.وذكرت الصحيفة أيضا أن جيع أفراد عائلة صابانجي، وليس هاكان فقط، شعروا بعدم الارتياح بعد المشاهد التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.بينما تكهن موقع halktv بانتهاء العلاقة بين الثنائي، إذ قال إن أزمةً كبيرةً نشبت بين هاندا أرتشيل وهاكان صابانجي بسبب المسلسل، موضحًا أنه بمجرد عرض مشاهدها الجريئة، غادر هاكان المنزل دون انتظار انتهاء الحلقات وقرر إنهاء علاقتهما.