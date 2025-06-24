براد بيت يلفت الأنظار في احدث ظهور مع حبيبته

لفت النجم براد بيت الأنظار بإطلالته الأنيقة ووسامته المعهودة خلال مشاركته مع حبيبته إينيس دي رامون، في العرض الأوروبي الأول لفيلم F1: The Movie الذي أُقيم في ميدان ليستر وسط العاصمة البريطانية لندن.



وتمكّن النجم العالمي منذ فترة من استعادة رونقه الخاص ومكانته في الساحة الفنية بعد أزماته الشخصية المتعلقة بالانفصال، ومشى على السجادة الحمراء مع حبيبته الشابة بكامل أناقته ببدلة كاملة باللون الأخضر بتصميم كلاسيكي مع قميص أخضر باستيلي خفيف، ووشاح حريري باللون الأخضر أيضاً، وتمكن من تنسيق تدرجات الألوان بطريقة مميزة، ونجح في الاستحواذ على اهتمام الحضور بوسامته والكاريزما الدائمة التي يتمتع بها.

في حين، خطفت حبيبته اللطيفة الأنظار بفستان سهرة طويل بتصميم "هالتر"، جاء مرصّعاً بالترتر الفضّي بالكامل وبتصميم ضيّق يبرز رشاقتها، ونسّقته مع "كلاتش" ناعمة بسلاسل متلألئة أضافت لمسة من الأناقة الى إطلالتها الأنيقة.

ولفتت الشابة البالغة من العمر 32 عاماً الأنظار بظهورها بمكياج طبيعي بألوان هادئة، وقد لاحظ الجميع أنها تحافظ على شكلها الطبيعي من دون أي عمليات تجميلية، وهو ما يميزها ويجعلها سرّ سعادة براد بيت في الفترة الأخيرة.