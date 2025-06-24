فنانة كويتية شهيرة تحدث ضجة بسبب حجابها في أحدث ظهور

وكانت قد نشرت بعض الصفحات على منصة "اكس" فيديو للفنانة الكويتية الآء الهندي وأرفق بتعليق أثار حالة من الجدل، إذ جاء فيه: " اخلاء سبيل آلاء الهندي بكفالة بعد ضبطها بتهمة تعاطي المـ.ـ.ـخدرات مع شجون الهاجري-تم القاء القبض عليهم بمزرعة وهم بحالة تعاطي وتلبس -ولكن الغريب بالموضوع أنه تم نشر صورة شجون وهي بقبضة الأمن، أما الآء الهندي تم التستر عليها وعدم نشر أسمها أصلاً وكأنها ليست طرفًا بالقضية! ".