فنانة كويتية شهيرة تحدث ضجة بسبب حجابها في أحدث ظهور

وكانت قد نشرت بعض الصفحات على منصة "اكس" فيديو للفنانة الكويتية الآء الهندي وأرفق بتعليق أثار حالة من الجدل، إذ جاء فيه: " اخلاء سبيل آلاء الهندي بكفالة بعد ضبطها بتهمة تعاطي المـ.ـ.ـخدرات مع شجون الهاجري-تم القاء القبض عليهم بمزرعة وهم بحالة تعاطي وتلبس -ولكن الغريب بالموضوع أنه تم نشر صورة شجون وهي بقبضة الأمن، أما الآء الهندي تم التستر عليها وعدم نشر أسمها أصلاً وكأنها ليست طرفًا بالقضية! ".
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A post shared by مشاهير العرب (@mashaheer_al_arab)
A post shared by مشاهير العرب (@mashaheer_al_arab)
احتفلت الفنانة رزان مغربي بتخرج نجلها الوحيد "رام" من المرحلة الابتدائية، حيث نشرت عبر حسابها في "إنستغرام"، صورة ووجهت له رسالة نالت إعجاب جمهورها وعدد من النجوم.
لفت النجم براد بيت الأنظار بإطلالته الأنيقة ووسامته المعهودة خلال مشاركته مع حبيبته إينيس دي رامون، في العرض الأوروبي الأول لفيلم F1: The Movie الذي أُقيم في ميدان ليستر وسط العاصمة البريطانية لندن.
في خطوة تحمل الكثير من الرسائل لعائلته الملكية البريطانية، يعتزم الأمير هاري توجيه دعوة الى الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة لحضور دورة ألعاب "إنفكتوس" المقرّرة في قاعة NEC بمدينة برمنغهام بين 10 و17 تموز/يوليو 2027.