بيان اعلامي صادر عن مهرجانات بيت الدين: "مكملين"

عطفاً على بياننا السابق بخصوص تعليق المهرجان لهذا العام 2025، وبالنظر إلى المتغيرات السياسية والأمنية الايجابية في المنطقة، يسّر لجنة مهرجانات بيت الدين عن إعادة تنظيم المهرجان ببرنامج معدل طرأ عليه بعض التغييرات بسبب الظروف العامة، شعاره "مكملين" رغم كل التحديات، وفق التالي:

