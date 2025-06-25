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توقعات العرافة بابا فانغا: خمس كوارث تهدد البشرية في ما تبقى من 2025
توقعات العرافة بابا فانغا: خمس كوارث تهدد البشرية في ما تبقى من 2025
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توقعات العرافة بابا فانغا: خمس كوارث تهدد البشرية في ما تبقى من 2025

فن

2025-06-25 | 08:57
توقعات العرافة بابا فانغا: خمس كوارث تهدد البشرية في ما تبقى من 2025
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Aljadeed
توقعات العرافة بابا فانغا: خمس كوارث تهدد البشرية في ما تبقى من 2025

وسط عالم يضج بالأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، تعود نبوءات العرافة البلغارية الشهيرة “بابا فانغا” لتشغل الرأي العام مجددًا، مع توقعات مثيرة للجدل لما تبقى من عام 2025.

فرغم وفاتها عام 1996، لا تزال تنسب إليها رؤى مستقبلية تُحدث ضجة واسعة، بعضها يصفه المتابعون بأنه "مفصلي" في تاريخ البشرية.
من هنا، تصدرت أبرز 5 نبوءات مثيرة لما تبقى من 2025 التي كانت قد توقعتها بابا فانغا، فقالت إن كارثة بيئية ستقع في أوروبا، اذ توقعت أن تغرق القارة الأوروبية في سحب من الدخان والنار، ما فسره البعض بزيادة حرائق الغابات وموجات الحر. تحذيرات الأمم المتحدة من تغير المناخ تدعم هذا السيناريو، ما يجعل النبوءة أقرب إلى الواقع من الخيال.
وثاني التوقعات كانت انهيار اقتصادي عالمي، اذ أشارت إلى سقوط عملة كبرى وصعود عملات شرقية. في ظل التوترات الاقتصادية بين القوى العظمى، يرى محللون أن الدولار قد يواجه تحديات حقيقية، خاصة مع توجه بعض الدول نحو بدائل نقدية.
ثالثا: اغتيال شخصية عالمية بارزة نبوءة غامضة تتحدث عن “خبر يهز الأرض”، ما أثار تكهنات حول احتمال اغتيال زعيم سياسي أو ديني. في ظل التوترات العالمية، لا يُستبعد حدوث صدمة بهذا الحجم.
رابعا: رسالة من الفضاء توقعت ظهور إشارة من كائنات ذكية، وهو ما يتقاطع مع مشاريع فضائية حديثة لرصد إشارات كونية. ورغم عدم وجود دليل علمي حتى الآن، إلا أن الفكرة لم تعد مستبعدة تمامًا.
وخامسا: زلزال يغير خريطة دولة ساحلية تحدثت عن انشقاق الأرض وولادة جزيرة جديدة، ما يعيد للأذهان كوارث تسونامي وزلازل سابقة. مناطق مثل اليابان وإندونيسيا تظل تحت المراقبة الجيولوجية المستمرة.
 

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