فنان كويتي يدافع عن شجون الهاجري ويشنّ هجوماً قاسياً على هؤلاء النجوم

وحرص الفنان الكويتي على الردّ على كل الشائعات والتصريحات التي تنتشر حول قضية زميلته الفنانة الكويتية، وأبدى امتعاضه من طريقة تناول البعض للقضية، قائلاً: "يصير هو في ترند هي تفتي إن هي سوت أشياء كلها غلط بغلط. أتمنى بتتكلمون في الأزمة بس من بعدها لا أحد يفتي، لا محامي، لا ممثلة، لا ممثل. تحبّون شجون؟ حطّوا صورتها، كتبوا كلمة حلوة عنها، بس لا تفتون ولا تتكلمون بشيء ما صار في الأزمة".

وأضاف: "الله يحبها، الله سخر لها محبة الناس اللي التفوا حولها وساندوها. هذا ما ينشر، لو شو تسوي، لو تذبح نفسك، الله هو اللي يسخر حق شجون كل هالمحبة"، لافتاً الى بعض الفنانين الذين تحدثوا عن إرسال المحامين إليها، بالقول: "هذا الأمر غير صحيح ولم يتواجدوا معها، فتوقفوا عن استغلال القضية للترويج لهؤلاء المحامين".

وكشف عبدالله بوشهري عن تفاصيل الأيام الأولى للمحاكمة، قائلاً إن العديد من المحامين حضروا دعماً لشجون، رغم عدم امتلاكهم توكيلاً قانونياً منها، وأوضح: "أنا الحين ما أفهم في قوانين المحاكم، بس في قانون إنه إذا هي ما عندها محامي، يقدرون يون محاميين شفوياً، وهي تقول إني بوكل فلان وفلان... المحامي الوحيد اللي كان عنده توكيل هو اللي دش".

وفي ختام حديثه، وجّه بوشهري نداءً واضحاً إذ قال: "المحكمة قالت كلمتها، وشجون الحين في مكان وايد زين، والحمد لله. بس إني أنا أسكت أول يوم وثاني يوم واليوم... لا أحد يطلع لي يفتيلي بتصريحات غبية. راح تضرون البنيّة". ‎وأضاف: "اللي أطلبه منكم، الله يخلّيكم، لا أحد يفتي ويطلع بتصريحات غبية... خلاص، انتهى الموضوع".