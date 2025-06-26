حقيقة انفصال بيسان اسماعيل عن خطيبها محمود ماهر

وفي التفاصيل، نشرت عدد من الصفحات أخبارًا تفيد بانفصال الثنائي بيسان إسماعيل ومحمود ماهر، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.حتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من بيسان أو محمود يؤكد أو ينفي هذه الأخبار، ما ترك الباب مفتوحًا أمام الشائعات والتكهنات.ورغم ما يتم تداوله، لاحظ الجمهور أن الثنائي لا يزالان يتابعان بعضهما على مواقع التواصل، كما أنهما لم يقوما بحذف صورهما المشتركة، وهو ما يشير إلى أن العلاقة بينهما قد تكون مستمرة، أو على الأقل لم يحدث انفصال رسمي حتى اللحظة.الجمهور ما زال يترقب أي توضيح أو رد مباشر من أحد الطرفين، في انتظار الحقيقة الكاملة حول ما يجري.