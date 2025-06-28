الملكة رانيا العبدالله تتألق في حفل زفاف الملياردير الاميركي جيف بيزوس

ظهرت الملكة الأردنية بإطلالة استثنائية عكست ذوقها الرفيع وفهمها العميق لعالم الموضة. ارتدت فستاناً من توقيع دار "جيورجيو أرماني بريفيه" من مجموعة ربيع وصيف 2025 للأزياء الراقية.تميز الفستان بقصة سترابلس وانسيابية راقية، مع تقليمات عرضية بألوان باستيلية ناعمة. وقد زُيِّن التصميم بورود ناعمة بأسلوب فني جعل الإطلالة رومانسية ومبهرة في آنٍ معاً. وأضفت الملكة لمسة خاصة من خلال وشاح ملفوف حول الكتف بطريقة أنيقة، زادت من سحر الإطلالة الملكية.وفي اليوم السابق خلال حفل الاستقبال الخاص بزفاف الملياردير والإعلامية، اختارت الملكة رانيا فستاناً أنيقاً من دار الأزياء الإيطالية "فندي" Fendi من مجموعة خريف وشتاء 2018 للأزياء الراقية، جاء بلون محايد هو البيج المائل إلى الزهري الباستيلي، ما أضفى على الإطلالة لمسة ناعمة ودافئة تتماشى مع أجواء المناسبة. تميز التصميم بقصة ضيّقة من الأعلى تُبرز قوامها الرشيق، بينما انسدل الفستان بشكل واسع في حركة أنثوية لافتة.ومن الناحية الجمالية، اختارت الملكة رانيا العبد الله تسريحة شعر كلاسيكية ناعمة من خلال رفع شعرها بالكامل إلى الأعلى مع غرة من المنتصف انسدلت على وجهها، بالإضافة إلى مكياج وردي خفيف وناعم تناغم مع لون فستانها ليعطيها مظهرًا طبيعيًا ومشرقًا.