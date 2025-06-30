نوال الزغبي توجه رسالة دعم الى شيرين عبد الوهاب: كلنا حدك

تصدر خلال الساعات الأخيرة شائعة وفاة الممثل السوري القدير أسعد فضة عن عمر ناهز الـ 87 عاما حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الفنية، دون اي بيان من قبل عائلة الفنان السوري أو تعليق من زملائه الفنانين، حتى النقابة لم تصدر اي شي يؤكد او ينفي حقيقة الخبر.