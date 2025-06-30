نوال الزغبي توجه رسالة دعم الى شيرين عبد الوهاب: كلنا حدك

وفي التفاصيل، شاركت نوال الزغبي تدوينة عبر صفحتها الشخصية على منصة "اكس"، وجهت من خلالها رسالة لـ شيرين عبد الوهاب.
وكتبت الزغبي: "سلامة قلبك كنت حاسة فيكي قدّيش مشتاقة للمسرح ولجمهورك الكبير وقدّيش كنت تعبانة نفسيا وجسديا ومع هيك جمهورك بيحبك ورح يضل حدّك ودايما بقول صوت لن يتكرر … كلنا منحبك وحدّك".
سلامة قلبك @Sherinthesinger كنت حاسة فيكي قدّيش مشتاقة للمسرح ولجمهورك الكبير وقدّيش كنت تعبانة نفسيا وجسديا ومع هيك جمهورك بيحبك ورح يضل حدّك ودايما بقول صوت لن يتكرر … كلنا منحبك وحدّك ❤️❤️
— nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 30, 2025
سلامة قلبك @Sherinthesinger كنت حاسة فيكي قدّيش مشتاقة للمسرح ولجمهورك الكبير وقدّيش كنت تعبانة نفسيا وجسديا ومع هيك جمهورك بيحبك ورح يضل حدّك ودايما بقول صوت لن يتكرر … كلنا منحبك وحدّك ❤️❤️
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