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نوال الزغبي توجه رسالة دعم الى شيرين عبد الوهاب: كلنا حدك
نوال الزغبي توجه رسالة دعم الى شيرين عبد الوهاب: كلنا حدك
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نوال الزغبي توجه رسالة دعم الى شيرين عبد الوهاب: كلنا حدك

فن

2025-06-30 | 05:09
نوال الزغبي توجه رسالة دعم الى شيرين عبد الوهاب: كلنا حدك
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Aljadeed
نوال الزغبي توجه رسالة دعم الى شيرين عبد الوهاب: كلنا حدك

ساندت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي زميلتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد الحفل الذي أجرته في "مهرجان موازين" والاقاويل التي انتشرت حول حالتها الصحية.

وفي التفاصيل، شاركت نوال الزغبي تدوينة عبر صفحتها الشخصية على منصة "اكس"، وجهت من خلالها رسالة لـ شيرين عبد الوهاب.

وكتبت الزغبي: "سلامة قلبك كنت حاسة فيكي قدّيش مشتاقة للمسرح ولجمهورك الكبير وقدّيش كنت تعبانة نفسيا وجسديا ومع هيك جمهورك بيحبك ورح يضل حدّك ودايما بقول صوت لن يتكرر … كلنا منحبك وحدّك".

 

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