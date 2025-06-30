مايا نعمة وابنتها تتعرضان لحادث خطـ ـير !! ضمادات طبية على قدميهما تقلق الجمهور عليهما

وأكدت مايا نعمة في التعليق أنه تم نقلها هي وابنتها إلى غرفة الطوارئ الأمس الأحد، ودخلتا المستشفى دون ذكر تفاصيل الحادث.
وعلقت مايا على المنشور مطمئنة الجمهور لحالتهما الآن، وكتبت: "من أسبوع كنا بغرفة الطوارئ بسبب إصبع لوسي... ومبارح (الأحد) رجعنا دخلنا أنا ويّا بنفس الوقت عالمستشفى. إن شاء الله ما بقى يصير معنا شي... والحمد لله على كل شي".
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