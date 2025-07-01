حقيقة وفاة الفنان وليد التونسي بعد صراع مع المرض

في ردّ مباشر على هذه الشائعة، نفى الإعلامي التونسي الشابي عبر خاصية "الستوري" في حسابه على منصة ما حول وفاة وليد التونسي، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة، وأن المتداولة لا تستند إلى مصادر موثوقة.

وفي اول رد له على إذاعة الديوان عبر الفنان وليد التونسي عن غضبه واستغرابه من ترويج هذه الشائعة المؤلمة، مؤكدا في تصريح مقتضب أنه "بخير والحمدلله" وأنه يواصل نشاطه الفني بشكل عادي.