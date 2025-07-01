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حقيقة وفاة الفنان وليد التونسي بعد صراع مع المرض
حقيقة وفاة الفنان وليد التونسي بعد صراع مع المرض
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حقيقة وفاة الفنان وليد التونسي بعد صراع مع المرض

فن

2025-07-01 | 11:38
حقيقة وفاة الفنان وليد التونسي بعد صراع مع المرض
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Aljadeed
حقيقة وفاة الفنان وليد التونسي بعد صراع مع المرض

انتشرت خلال الساعات الماضية انباء عن وفاة الفنان وليد التونسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب في حالة من القلق بين جمهوره، لاسيما بعد ما نُشر حول وضعه الصحي وخضوعه لجراحة دقيقة بسبب مرض السرطان، الذي سبق أن صرّح به في وقت سابق.

في ردّ مباشر على هذه الشائعة، نفى الإعلامي التونسي علاء الشابي عبر خاصية "الستوري" في حسابه على منصة إنستغرام ما تردد حول وفاة وليد التونسي، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة، وأن الأخبار المتداولة لا تستند إلى مصادر موثوقة.

وفي اول رد له على إذاعة الديوان عبر الفنان وليد التونسي عن غضبه واستغرابه من ترويج هذه الشائعة المؤلمة، مؤكدا في تصريح مقتضب أنه "بخير والحمدلله" وأنه يواصل نشاطه الفني بشكل عادي.

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