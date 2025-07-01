حقيقة وفاة الفنان وليد التونسي بعد صراع مع المرض

في ردّ مباشر على هذه الشائعة، نفى الإعلامي التونسي علاء الشابي عبر خاصية "الستوري" في حسابه على منصة إنستغرام ما تردد حول وفاة وليد التونسي، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة، وأن الأخبار المتداولة لا تستند إلى مصادر موثوقة.
وفي اول رد له على إذاعة الديوان عبر الفنان وليد التونسي عن غضبه واستغرابه من ترويج هذه الشائعة المؤلمة، مؤكدا في تصريح مقتضب أنه "بخير والحمدلله" وأنه يواصل نشاطه الفني بشكل عادي.
احتفلت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة الروم الثلاثاء، بالذكرى السنوية الأولى لزواجها من النجم ناصيف زيتون وذلك من خلال مقطع فيديو خاص من حفل زفافهما البسيط الذي ضم الأقارب والعائلة فقط.
أثار ظهور الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في ختام مهرجان "موازين" بالمغرب موجة من الجدل، بعدما تساءل كثيرون عن سبب إصرارها على إحياء الحفل رغم حالتها الصحية التي كان من الواضح عليها علامات التعب.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية نادين الراسي محركات البحث والتريند بعد ان كشفت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية عبر مجلة الجرس انه تم استدعاء نادين الراسي من قبل وزارة العدل اللبنانية بتهمة العمالة مع العدو الاسرائيلي على اثر الفيديو الذي صورته وهي ترد باستهزاء على المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي.