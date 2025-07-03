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اسماعيل تمر يروي قصة اعتقاله في سوريا: اذا بروح إمي حتـ ـموت
اسماعيل تمر يروي قصة اعتقاله في سوريا: اذا بروح إمي حتـ ـموت
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اسماعيل تمر يروي قصة اعتقاله في سوريا: اذا بروح إمي حتـ ـموت

فن

2025-07-03 | 04:29
اسماعيل تمر يروي قصة اعتقاله في سوريا: اذا بروح إمي حتـ ـموت
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Aljadeed
اسماعيل تمر يروي قصة اعتقاله في سوريا: اذا بروح إمي حتـ ـموت

روى الفنان السوري اسماعيل تمر لأول مرة قصة اعتقاله في سوريا ايام نظام بشار الاسد.

وفي التفاصيل، وخلال حلوله ضيفا مع الاعلامية زين كرزون في برنامج "كيد النسا" الذي يعرض على تلفزيون "لنا"، اشار اسماعيل انه في بداية الثورة السورية وخروج المظاهرات قرر المشاركة، حينها والدتها طلبت منه التوقف خوفا عليه، ومغادرة سوريا.

استجاب اسماعيل لرغبة والدته وترك سوريا في العام نفسه، مشيرا الى انه لو بقي كان سيصبح واحداً من عناصر الجيش السوري الحر. 

تابع اسماعيل انه في العام 2014 عاد الى سوريا كزيارة، وذلك من اجل تصوير مشاهده في مسلسل.

بعد مرور 50 يوماً على تواجده هناك، وتحديداً في اليوم الـ51، وبينما كان يصور في مبنى "برج دمشق" اقتحم حوالي الـ40 عنصرا امنيا من الفرقة الرابعة المكان واقتادوه على السومارية فرع التحقيق في المخابرات الجوية.

وبعد التحقيق معه، قال اسماعيل ان احد الاشخاص كان قد تقدم بشكوى ضده بسبب اغنيته "عم بتنفس كيماوي". 

كما اكد اسماعيل انه تعرض للضرب اثناء التحقيق، وقد استمرت هذه الحالة على مدار يومين.

وبدى التأثر واضحا على اسماعيل وهو يتحدث عن مشاعره لحظة وضعه في العزل الإنفرادي، قائلا : انا اذا بروح امي حتموت.

كما روى اسماعيل كيف تم الإفراج عنه، مشيرا الى انه صديقته ايناس فضول كان لها الفضل في ذلك.

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