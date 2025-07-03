اسماعيل تمر يروي قصة اعتقاله في سوريا: اذا بروح إمي حتـ ـموت

وفي التفاصيل، وخلال حلوله ضيفا مع الاعلامية زين كرزون في برنامج "كيد النسا" الذي يعرض على تلفزيون "لنا"، اشار اسماعيل انه في بداية الثورة السورية وخروج المظاهرات قرر المشاركة، حينها والدتها طلبت منه التوقف خوفا عليه، ومغادرة .

استجاب اسماعيل لرغبة والدته وترك سوريا في العام نفسه، مشيرا الى انه لو بقي كان سيصبح واحداً من عناصر الجيش السوري الحر.

تابع اسماعيل انه في العام 2014 عاد الى سوريا كزيارة، وذلك من اجل تصوير مشاهده في مسلسل.

بعد مرور 50 يوماً على تواجده هناك، وتحديداً في الـ51، وبينما كان يصور في مبنى "برج " اقتحم حوالي الـ40 عنصرا امنيا من الفرقة الرابعة المكان واقتادوه على السومارية فرع التحقيق في المخابرات الجوية.

وبعد التحقيق معه، قال اسماعيل ان احد الاشخاص كان قد تقدم بشكوى ضده بسبب اغنيته "عم بتنفس كيماوي".

كما اكد اسماعيل انه تعرض للضرب اثناء التحقيق، وقد استمرت هذه الحالة على مدار يومين.

وبدى التأثر واضحا على اسماعيل وهو يتحدث عن مشاعره لحظة وضعه في العزل الإنفرادي، قائلا : انا اذا بروح امي حتموت.

كما روى اسماعيل كيف تم الإفراج عنه، مشيرا الى انه صديقته فضول كان لها الفضل في ذلك.