الصور الأولى لـ حفيد الرئيس دونالد ترامب اللبناني ألكسندر بولس

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A post shared by Tiffany Trump (@tiffanytrump)
A post shared by Tiffany Trump (@tiffanytrump)
توفيت، اليوم الجمعة، الاعلامية والممثلة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز الـ71.
أطلقت الحكومة السورية، مساء أمس الخميس، الهوية البصرية الجديدة لسورية خلال حفل في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ووسط احتفالات شعبية في الساحات العامة في عدة محافظات.
توفي النجم الأميركي مايكل مادسن عن 67 عاما، والذي اشتهر بدوريه في أفلام كوينتن تارانتينو وأبرزها "ريزيرفوار دوغز" Reservoir Dogs و"كيل بيل" Kill Bill.