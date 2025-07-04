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الصور الأولى لـ حفيد الرئيس دونالد ترامب اللبناني ألكسندر بولس
الصور الأولى لـ حفيد الرئيس دونالد ترامب اللبناني ألكسندر بولس
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الصور الأولى لـ حفيد الرئيس دونالد ترامب اللبناني ألكسندر بولس

فن

2025-07-04 | 03:29
الصور الأولى لـ حفيد الرئيس دونالد ترامب اللبناني ألكسندر بولس
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Aljadeed
الصور الأولى لـ حفيد الرئيس دونالد ترامب اللبناني ألكسندر بولس

كشفت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الصور الأولى لإبنها الاول من زوجها اللبناني مايكل بولس.

ونشرت تيفاني على صفحتها الخاصة عبر موقع "انستغرام" مجموعة صور لجلسة تصوير عائلية رسمية بعد الولادة.
وحملت الصور لقطات عائلية جمعت تيفاني ومايكل بابنهما ألكسندر ترامب بولس.
وأرفقت تيفاني الصور بتعليق عبّرت فيه عن مشاعرها قائلة: "حبّ حياتنا، ألكسندر ترامب بولس.

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