الصور الأولى لـ حفيد الرئيس دونالد ترامب اللبناني ألكسندر بولس

أطلقت الحكومة السورية، مساء أمس الخميس، الهوية البصرية الجديدة لسورية خلال حفل في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ووسط احتفالات شعبية في الساحات العامة في عدة محافظات.