تقرير مسرب يكشف معلومات طبية حساسة عن شاكيرا وسلطات البيرو تتدخل

واجهت المغنية الكولومبية من اصل لبناني مع بداية هذا العام حادثة صادمة، وذلك بعد ان قامت عيادة خاصة بتسريب سجل طبي حساس يخصها، مما دفع السلطات في البيرو الى فتح تحقيق في الواقعة.

تعود الواقعة إلى شهر فبراير/شباط الماضي، حين اضطرت ، 48 عامًا، إلى إلغاء حفل ضخم في ليما، بعد نقلها بشكل طارئ إلى المستشفى بسبب مشكلة في البطن لم يُكشف عن طبيعتها بالتفصيل.

وبعد ايام قليلة انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي تقريرها الطبي الخاص ما أثار غضبًا عارمًا بين معجبيها، ودفع السلطات البيروفية إلى فتح تحقيق رسمي في الواقعة، لتعلن السلطات الصحية في بيرو، تغريم العيادة بمبلغ 190 ألف .

وبحسب القانون البيروفي، يُعد الإفصاح عن المعلومات الصحية الشخصية مخالفة جسيمة وانتهاكًا صريحًا للحقوق الأساسية للمرضى، ما أوجب توقيع الغرامة الكبيرة على العيادة، وفق تقارير صحفية.